Nach den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie will die sächsische Koalition den Freistaat krisenfester machen. "Die Pandemie zeigt uns, wo wir Stärken haben, aber auch, was es zu verbessern gilt", sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks in Dresden. So müsse der Wirtschaftsstandort Sachsen weniger abhängig von Lieferketten werden.