Einige Bundesländer, so etwa Berlin, haben Impfzentren offen gehalten. In Sachsen ist die Nachfrage nach Booster-Impfungen erwartungsgemäß massiv angestiegen. Auch Erstimpflinge sind verstärkt auf der Suche nach Impfangeboten und stehen teilweise stundenlang Schlange.

Sachsen hat trotz der gestiegenen Zahl von Neuinfektionen noch immer bundesweit die schlechteste Impfquote. Im Freistaat waren Ende der Woche nur 59,4 Prozent der Menschen einmal und 57,3 Prozent voll geimpft. Am vergangenen Montag lag die Quote bei 59,1 Prozent beziehungsweise 57,1 Prozent. Gesundheitsministerin Köpping sieht dabei auch einen deutlichen Zusammenhang mit Wahlergebnissen. Die geringsten Impfquoten in Sachsen gebe es in Regionen mit hohen AfD-Ergebnissen, sagte Köpping im MDR-SACHSEN-Interview. Das liege daran, dass die Partei sehr stark gegen das Impfen Propaganda gemacht habe - gerade im Bundestagswahlkampf.