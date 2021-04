Ab kommender Woche können sich in Sachsen auch Menschen aus der sogenannten Priorisierungsgruppe 3 gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat Sozialministerin Petra Köpping am Donnerstag MDR SACHSEN bestätigt. Den Angaben zufolge betrifft das Menschen, die im Lebensmittelhandel tätig sind oder in der Freiwilligen Feuerwehr. Zur dritten Prioritätsstufe gehören außerdem Soldaten, Mitarbeiter "kritischer Infrastruktur" etwa im Bestattungswesen, im Transport- und Verkehrswesen oder auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Auch sonstige Personen seien berechtigt, für die aufgrund ihrer Arbeits- und Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit Corona besteht. Eine Liste aller Personen- und Berufsgruppen will das Sozialministerium in den kommenden Tagen veröffentlichen.