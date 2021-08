Ab 12 Jahren Köpping begrüßt Entscheidung der Impfkommission zu Kinder-Impfungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich nun für eine Covid-19-Impfung für alle Jugendlichen in Deutschland aus. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu Corona-Impfungen für Kinder ab 12 Jahren begrüßt. "Diese Empfehlungen geben den Eltern, Kindern und Jugendlichen, aber auch den Ärztinnen und Ärzten mehr Sicherheit. Uns ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen ein Impf-Angebot zu machen", sagte Köpping am Montag in Dresden.