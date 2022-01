In vielen Städten und Landkreisen in Sachsen rufen die Gesundheitsämter mit dem Coronavirus Infizierte wieder an, um Quarantänen anzuordnen. Bei der Kontaktnachverfolgung konzentrieren sich viele Kommunen aber weiterhin auf die Haushaltsangehörigen. Eine komplette Kontaktnachverfolgung kann nach wie vor nicht gewährleistet werden.