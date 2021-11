Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften in Sachsen ist auf fast 1.000 gestiegen. Das erklärte am Dienstag die Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch nach einer Sitzung der Landesregierung. Die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern auf Normalstationen werde im Laufe dieser Woche erreicht.