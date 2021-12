Mehr als 400 Studierende der Polizeihochschule in Rothenburg helfen seit Dienstag bei den Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Studierenden würden landesweit in der Nähe ihres Wohnortes eingesetzt, sagt Pascal Ziehm, Sprecher des Landespolizeipräsidiums. Dafür werde das Studium bis zum 7. Januar unterbrochen. Studieninhalte sollen später nachgeholt werden.

Dass die Polizeianwärter in den Revieren aushelfen, sei nichts Neues. Auch in der Vergangenheit hätten die Studierenden der Polizeihochschule bei besonderen Lagen ihre berufserfahrenen Kolleginnen und Kollegen in den Polizeidienststellen unterstützt, so zum Beispiel während der Hochwasser. Ziehm sagt, das habe nichts mit Personalengpässen zu tun. Die Polizei sei einsatz- und handlungsfähig. Zwar seien auch zahlreiche Polizistinnen und Polizisten von Covid-Erkrankungen und Quarantänen betroffen, in den vergangenen Tagen sei die Zahl der Ausfälle aber zurückgegangen. Aktuell befänden sich 645 Bedienstete der sächsischen Polizei in Quarantäne und davon seien 444 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vor einer halben Woche waren es noch gut 60 mehr.