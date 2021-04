Wir bekommen viele Zuschriften von Nutzerinnen und Nutzern, die ganz gezielt fragen, ob sie ein bestimmtes Vorhaben trotz der Vorgaben durch Land oder Bund umsetzen können. Manchmal sind die Vorhaben in einer Grauzone, manchmal müssten dafür die Regel "gedehnt" werden. Neigen wir dazu, uns Schlupflöcher zu suchen? Und hat das Auswirkungen auf die Kooperation?

Es ist schon wichtig, dass Regeln immer ganz klar sind und dass man die nicht interpretieren kann. Sobald Leute das Gefühl haben, dass andere für sich so kleine Vorteile rausholen, hat man natürlich auch selber weniger einen Anreiz, sich genau an die Regeln zu halten. Und natürlich hat dann auch jeder einen Anreiz, sich selber kleine Schlupflöcher zu suchen.

Es ist ganz spannend, dass Sie als Mathematiker erklären, wie Kooperation funktioniert. Wie kommen Sie zu Ihren Erkenntnissen?

Dr. Christian Hilbe, Leiter der Max-Planck-Forschungsgruppe Dynamik von sozialem Verhalten Bildrechte: Christian Hilbe Wir versuchen in unserem Team, Kooperation theoretisch zu verstehen. Also wie funktioniert es, dass Menschen bereit sind, anderen zu helfen, auch wenn ihnen das unmittelbar nichts nützt, nur vielleicht langfristig. Wir haben verschiedene Wege, das anzugehen. Ein Weg sind mathematische Modelle - wir gießen das in Formeln, übersetzen solche Situationen in Spiele und versuchen dann zu berechnen, was das optimale Verhalten in diesem Spiel wäre. Oder wir versuchen auch zu berechnen, wie man das Spiel ein bisschen verändern könnte, dass die Leute viel kooperativer werden.

Sie meinen mit Spielen Experimente?

Genau. Zum Beispiel haben wir Teilnehmer eines Experiments in einem Raum und geben ihnen Geld. Die wissen dann, sie können das Geld in einen öffentlichen Topf einzahlen oder sie können es selber behalten. Alles, was sie in den öffentlichen Topf einzahlen, wird verdoppelt und dann gleichmäßig verteilt. Wenn sie an das Beste für die Gruppe denken, sollten alle in den Topf zahlen. Dann bekommen sie das Doppelte raus. Aber individuell ist das Beste in diesem Spiel, zu hoffen, dass jeder andere in den Topf einzahlt, ich selber aber nicht. Dann bekomme ich noch mehr. "Öffentliche Güter" - so heißt eines der bekannten Spiele, mit deren Hilfe sich Kooperationsverhalten experimentell beobachten lässt. Bildrechte: Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie

Wenn man dieses Spiel wiederholt mit Teilnehmern durchgeführt, sieht man: Am Anfang ist die Kooperationsbereitschaft recht hoch, also zwischen 50 bis 70 Prozent. Aber sobald dann die Leute sehen, dass andere sich eigentlich nicht daran halten, sinkt die Kooperationsbereitschaft ziemlich schnell. Man will ja nicht der Einzige sein, der kooperiert.

Wie bekommen Sie die Leute dazu, dass sie kooperativer werden?

Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu bestrafen. Wenn jemand unkooperativ war, könnte es die Möglichkeit geben, dass die Person einen Euro dafür bezahlen muss, dass die andere Person drei Euro weniger hat. Das funktioniert in Experimenten ziemlich gut. Wir schauen also auch, welche Interventionen wirken denn tatsächlich und wie machen wir Leute kooperativer?

Bestrafung ist also eine Strategie. Welche gibt es Ihrer Erfahrung nach noch?