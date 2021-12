Corona-Impfen Sachsen schafft zusätzliche Anreize für Ärzte

Sachsen will das Corona-Impfen zwischen den Feiertagen massiv fortsetzen und Ärzte dafür zusätzlich honorieren. Zwischen Weihnachten und Neujahr dürfe es keine Abbruch in der Impfkampagne geben, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit Bayern. Eine höhere Vergütung der Impfärzte solle Anreize dafür schaffen.

Kretschmer sprach trotz der leicht gesunkenen Wochen-Inzidenz in Sachsen von einer angespannten Situation in Freistaat. Die Krankenhäuser seien weiter im Notbetrieb. Die Region Südwestsachsen habe am Montag den Höchststand der Corona-Patienten in der Pandemie gemeldet. Dennoch zeigte er sich vorsichtig optimistisch: