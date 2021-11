In Sachsen sind binnen eines Tages 4.469 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das ist ein neuer Rekordwert, teilte das Sozialministerium mit. Der bisherige Höchststand wurde am 23. Dezember 2020 registriert. Damals wurden 3.872 Menschen innerhalb eines Tages positiv auf das Coronavirus getestet. Die Lage an den Kliniken im Land bezeichnet die sächsischen Krankenhausgesellschaft (KHG) inzwischen als "besorgniserregend".

In den Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda werden bereits seit Tagen planbare Operationen abgesagt oder verschoben. "Damit sind auch längere Wartezeiten verbunden. Dringende OP's werden durchgeführt. Es entscheiden die Ärzte gemeinsam mit den Patienten", sagte ein Sprecher in Bautzen. Zudem werde es spätestens an diesem Donnerstag einen Besucherstopp an beiden Krankenhäusern der Oberlausitz-Kliniken geben.