Impfdurchbrüche in Sachsen Mehr als 99 Prozent der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern ungeimpft

In den vergangenen Wochen haben die MDR SACHSEN-Redaktion zahlreiche Zuschriften zum Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus und in den Krankenhäusern erreicht. In vielen Familien wird über den Sinn der Impfungen diskutiert und diese Zahlen werden dabei offenbar oft nachgefragt. "Ein Krankenpfleger behauptet, es sei etwa 1:1", schreibt ein Nutzer über das Verhältnis der Corona-Patienten in den Kliniken. MDR SACHSEN hat nachgefragt.