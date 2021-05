Corona-Zahlen In vier Landkreisen Sachsens auffällig viele Nachmeldungen von Corona-Infektionen

Täglich melden die regionalen Gesundheitsämter die Corona-Neuinfektionsfälle an das Robert-Koch-Institut. Doch in einigen Landkreisen spiegeln die gemeldeten Infektionszahlen nicht die tatsächliche Lage wider. Infektionsfälle werden nachgemeldet und fließen so nicht in die entscheidende Statistik ein - besonders häufig in den Landkreisen Mittelsachsen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Chemnitz. Nun gibt es Kritik aus dem Sozialministerium an diesen sehr auffälligen und anhaltenden Verzerrungen.