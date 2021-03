Sachsen liegt bereits den zehnten Tag in Folge über dem kritischen Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Besonders hohe Zahlen bei den Neuinfektionen gibt es in den Landkreisen Nordsachsen, Zwickau, dem Erzgebirgskreis und dem Vogtlandkreis. Hier übersteigt der Inzidenzwert deutlich die 200er-Marke. Es gelten bereits verschärfte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Außerdem wurden Schulen geschlossen und Lockerungen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten waren, wurden aufgehoben. Die Stadt Leipzig ist derzeit die einzige Region im Freistaat mit einer Inzidenz unter 100.