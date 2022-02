Was das für Sachsen bedeuten würde, zeigte Kretschmer in seinem Statement nach der Bund-Länder auf. Nach Angaben des Sozialministeriums sind in Sachsen derzeit etwa 100.000 Beschäftigte im medizinischen und pflegerischen Bereich ungeimpft. Das entspreche einem Drittel der Beschäftigen. Kretschmer hätte sich hier eine praktikablere Lösungen gewünscht. "Das Wesen dieser sektoralen Impfpflicht ist, dass diese Menschen nicht mehr in diesem Bereich arbeiten sollen." Aber man müsse so mit den Beschäftigten umgehen, dass sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, sagte Kretschmer und verlangte Respekt für die betroffenen Beschäftigten.

Kretschmer äußerte sich nicht konkret dazu, wie die Gesundheitsämter die sektorale Impfpflicht umsetzen werden. Sachsen will in den kommenden Tagen einen Erlass dazu veröffentlichen.



Am nächsten Dienstag will das sächsische Kabinett über Anpassungen in der bestehenden Corona-Verordnung beraten. Kretschmer kündigte an, dass dabei vor allem zwei Punkte auf der Tagesordnung stehen sollen: Lockerungen von Kontaktbeschränkungen - vor allem für Geimpfte - und die G-Regeln beim Einkaufen. Das Tragen einer Maske beim Einkaufen würde ausreichen, wenn die G-Regeln wegfielen.