Corona-Pandemie Kretschmer kritisiert Umsetzung der Impfpflicht in Medizin und Pflege

Nachdem Bayern angekündigt hat, die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst nicht umsetzen zu wollen, regten sich auch in Sachsen Zweifel am neuen Gesetz. Doch das soll kommen, hieß es nach der Bund-Länder-Runde. Kretschmer zeigte sich in mehreren Punkten enttäuscht. Er kündigte an, den Gesundheitsämtern in Sachsen den Rücken stärken zu wollen. Nächste Woche will das Kabinett über Lockerungen der Corona-Regeln diskutieren. Im Einzelhandel könnten die G-Regeln wegfallen.