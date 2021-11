Michael Kretschmer: Wir erleben eine dramatische Entwicklung in Deutschland, aber hier in Sachsen noch einmal mehr. Deswegen müssen wir handeln. Wir haben verschiedene Optionen. Das, was wir uns seit 18 Monaten gemeinsam wünschen, leben mit Corona, eine gewisse Normalität, das ist das, was wir versuchen müssen zu realisieren. Diese Normalität gibt es dann, wenn ein großer Teil der Menschen immunisiert worden ist, entweder durch persönliche Erkrankung oder durchs Impfen. Diese Menschen sind dann nicht mehr so sehr gefährdet, wie die, die noch ungeimpft sind. Deswegen setzen diese Maßnahmen da an.



Der Blick in die Krankenhäuser auf diejenigen, die jetzt positiv sind, ist eindeutig. Der Faktor zehn liegt dazwischen. Die Inzidenz bei den Ungeimpften beträgt 800, 900, bei den Geimpften 70, 80. Von daher müssen die Schutzmaßnahmen bei den Ungeimpften ansetzen.