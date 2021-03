Testzentren in jeder Gemeinde

Der CDU-Politiker möchte deshalb in jeder sächsischen Gemeinde ein Corona-Testzentrum aufbauen. Nur so seien sichere Kontakt möglich. Zudem müsse ein Grundverständnis für notwendiges, regelmäßiges Testen in der Bevölkerung etabliert werden. Laut Kretschmer ist das "die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben".

Und das ist das, was ich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt ganz klar sagen werde. Wir Sachsen arbeiten daran. Das ist für Deutschland der Weg, um die nächsten Wochen und Monate mehr Freiheit zu haben. Michael Kretschmer Ministerpräsident Sachsen

Indes arbeite der Freistaat nach Kretschmers Angaben daran, eine große Menge an Schnelltests zu beschaffen. So soll auch für Kindergärten und Schulen sichergestellt werden, dass alle Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer und Kinder, auch die kleinen, getestet werden können. "Das ist nicht ganz einfach, aber das wird uns nicht erspart bleiben", so Kretschmer.

Keine weiteren Lockerungen