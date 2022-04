Der Deutsche Lehrerverband hat die geplante Abschaffung der Corona-Regeln an sächsischen Schulen und Kitas kritisiert. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte, der Schritt komme für Sachsen zu früh. Man wechsle aus dem Vorsichtsmodus in die komplette Sorglosigkeit. Das sei fahrlässig. Meidinger verwies auf die hohe Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen und eine unterdurchschnittliche Impfquote bei Kindern.

Das sächsische Kultusministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Schutzverordnung für Schulen und Kindergärten am Sonntag, dem 17. April, ausläuft. Nach den Osterferien kehren die Schulen damit zum kompletten Normalbetrieb zurück. Die Maskenpflicht an Schulen und Kitas war bereits Anfang April weggefallen. Nun entfällt auch die Testpflicht an Schulen. Selbsttests für freiwillige Tests stehen laut Kultusministerium an den Schulen aber weiterhin kostenlos zur Verfügung.