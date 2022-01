Für Tourismus, Kultur und Kunst gilt in Sachsen quasi Lockdown bis zum 9. Januar. Und was folgt danach?

Bildrechte: imago images / IPON

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) will sich bei den Kabinettsverhandlungen in dieser Woche für die Öffnung von Kultureinrichtungen einsetzen. "Mein Ziel wird sein, dass die Kultureinrichtungen öffnen, sowohl unsere Museen als auch die Theater. Aber auch der Tourismus soll eine Rollen spielen", sagte die Ministerin am Montag nach einer Videokonferenz mit dem sächsischen Landesverband des Deutschen Bühnenvereins.