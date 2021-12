Angesichts hoher Infektionszahlen bei Lehrkräften und Kindern im schulpflichtigen Alter in Sachsen wäre eine Impfquote von annähernd 90 Prozent bei der Lehrerschaft sicherlich ein positives Signal. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit dem Ergebnis einer Erhebung seines Ministeriums: "Ich freue mich über die erfreulich hohe Impfquote", heißt es in der Pressemitteilung. Das Problem: Die offiziell genannte Quote hätte genauso gut gewürfelt werden können.

So wurden die Daten erfasst

Am Stichtag 10. Dezember wurden für die Berechnung der Impfquote an öffentlichen Schulen in Sachsen die Kontrollen der sogenannten 3G-Regel dokumentiert. Lehrkräfte mussten also ihre Impfbestätigung oder ihren Genesenennachweis oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vorweisen. Demnach wurden an diesem Tag 28.350 Lehrkräfte als Geimpfte erfasst, 854 als Genesene und 4.422 als negativ getestet.

"Sowohl als auch" statt "entweder oder"

Mit einer sauberen Erfassung der oben genannten 3G-Nachweise hätte sich zumindest für die am Stichtag an ihrer Schule kontrollierten Lehrkräfte eine Impfquote berechnen lassen: Mit einer einfachen Division der Geimpften durch die Summe aus Geimpften, Genesenen und den Ungeimpften mit negativem Corona-Test. Der Haken: Durch die Schulleitungen wurde bei jeder Lehrkraft auch jeder denkbare Status außer "ungeimpft" erfasst. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigt das Kultusministerium, dass sogar Dreifachzählungen von Einzelpersonen möglich sind:

Eine Lehrkraft ist genesen und geimpft. Der Schulleiter hat den Status entsprechend zweimal eingetragen. Ggf. hat sich eine geimpfte Lehrkraft auch testen lassen. Den geimpften Lehrkräften wird sogar empfohlen, sich zu testen. Diese Option besteht, der Schulleiter hat hier ebenfalls den entsprechenden Status eingetragen. Kultusministerium Sachsen

Das heißt, dass eine genesene Lehrkraft, die sich vor oder nach ihrer Infektion hat impfen lassen und am Stichtag einen auch für diese Gruppe empfohlenen Negativtest vorweisen konnte, gleich als drei Lehrkräfte erfasst wurde: Als geimpfte, als genesene und als getestete.

Fehler bei der Berechnung der Quote

Wie kommt das Kultusministerium mit diesem Datenmaterial also auf eine angebliche Impfquote von 86,5 Prozent? Der Rechenweg ist so simpel wie absurd: Dieser Wert ergibt sich durch die Division der am Stichtag als geimpft erfassten Lehrkräfte (28.350) durch die Summe aus ihrer Anzahl plus der teilweise auch von ihnen selbst vorgelegten Negativtests jener mit vollkommen unbekanntem Impfstatus (4.422):

28.350 Geimpfte : (28.350 Geimpfte + 4.422 Negativtests) = 0,865 = 86,5 Prozent

Hätte (wie ausdrücklich empfohlen!) jede geimpfte und jede genesene Lehrkraft am Stichtag einen Negativtest vorgelegt, wäre die "Impfquote" deutlich niedriger. Der vom Kultusministerium gewählte Rechenweg sorgt nämlich ausgerechnet dann für hohe Impfquoten, wenn sich nur wenige Lehrkräfte an die Empfehlung halten, sich trotz Impfung vorsichtshalber testen zu lassen. Ein Extrembeispiel: Wären am Stichtag ausschließlich geimpfte Lehrkräfte bei der 3G-Kontrolle erschienen, die allesamt auch einen empfohlenen Negativtest vorgelegt hätten, läge die offizielle Impfquote nach dem Rechenweg des Kultusministeriums nur bei 50 Prozent:

28.350 Geimpfte : (28.350 Geimpfte + 28.350 Negativtests) = 0,5 = 50 Prozent

MDR SACHSEN hat das Kultusministerium auch auf diesen Erfassungs- und Rechenfehler schriftlich hingewiesen, zu der diesbezüglichen Bitte um eine Stellungnahme bislang aber noch keine Antwort erhalten. Dafür teilte das Ministerium mit: "Auch unsere Erfahrungen aus Gesprächen mit vielen Schulleiterinnen und Schulleitern zeigen, dass die Impfquote bei den Lehrern mindestens in dem von uns ermitteltem Bereich liegt, eigentlich noch höher." Wie hoch die Impfquote unter Lehrkräften in Sachsen ist, lässt sich anhand der dafür erfassten Daten nicht feststellen. Bildrechte: dpa

Tausende Lehrerinnen und Lehrer nicht mitgezählt

Eine erhebliche Zahl der Lehrkräfte wurde in der Pressemitteilung des Kultusministeriums gar nicht erwähnt: insgesamt 4.200 Lehrerinnen und Lehrer, die am Stichtag als "nicht in Präsenz" erfasst wurden. Also jene, die am Tag der 3G-Kontrollen keine öffentlichen Schulgebäude betraten oder betreten durften. Darin enthalten: unter anderem Angehörige von Hochrisikogruppen, Lehrkräfte der Schulen, die wegen besonders hoher Corona-Fallzahlen geschlossen waren, aber auch 824 aktuell Infizierte. Deren möglicher Impfstatus ließ sich bei dieser Art der Erhebung gar nicht feststellen, eine Impfquote in Höhe der ermittelten 86,5 Prozent wird in der Antwort auf eine Nachfrage von MDR SACHSEN einfach angenommen:

Es ist zu vermuten, dass in diesem Personenkreis eine ähnliche prozentuale Verteilung nach Geimpft-, Genesenen- oder Getestet-Status vorliegt, wie bei den im Zuge der 3G-Regel erfassten Daten. Kultusministerium Sachsen