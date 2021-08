Weil sich in den Sommerwochen immer weniger Menschen in Sachsen impfen lassen, bestellte das zuständige Ministerium nun Impfdosen beim Bund ab.

Weil sich in den Sommerwochen immer weniger Menschen in Sachsen impfen lassen, bestellte das zuständige Ministerium nun Impfdosen beim Bund ab.

Weil sich in den Sommerwochen immer weniger Menschen in Sachsen impfen lassen, bestellte das zuständige Ministerium nun Impfdosen beim Bund ab. Bildrechte: dpa

Ab Mitte August ändert sich die Zuteilung der Impfstoffe an die Bundesländer, erklärte das sächsische Sozialministerium. Dann erhalten die Länder vom Bund nur noch die bestellte Menge der jeweiligen Präparate. Bislang wurde der Impfstoff gemäß des Bevölkerungsanteils an die Länder geliefert.

Seit Wochen läuft die Impfkampagne im Freistaat eher schleppend. In Sachsen sind aktuell nur 47,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Das ist bundesweiten Vergleich die geringste Quote. Die Impfquote liegt bundesweit bei 52,6 Prozent. Wegen der vergleichsweise geringen Impfquote in Sachsen hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mehrfach an die Menschen appelliert. "Wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, wir brauchen Solidarität und Nächstenliebe".