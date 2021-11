Das Personal in den mobilen Impfteams werde bereits aufgestockt, außerdem erhalte Sachsen 170.000 zusätzliche Impfdosen, erklärte die Ministerin. Die Ärzte sollten zudem eine bessere Vergütung sowie einen Wochenendzuschlag erhalten. Die früheren Impfzentren sollen in dieser Form nicht wiedereröffnet werden, allerdings wolle man Angebote an festen Standorten etwa in Dresden oder Leipzig stärken, so Köpping.