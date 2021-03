Der Sächsische Lehrerverband hat einen offenen Brief an das sächsische Kultus- und Sozialministerium sowie das Landesamt für Schule und Bild geschickt. Darin werden ein fehlender Gesundheitsschutz, schlechtes Bildungsmanagement und unhaltbare Ankündigungen zur Schulpolitik kritisiert. Lehrkräfte trügen "die gesundheitliche und politische Last der Pandemie" und verdienten ein Mindestmaß an Sicherheit für die Schulöffnung, um die Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zu sichern und alle Beteiligten vor Überforderung zu schützen.

Der Verband hat eine lange Liste an Forderungen an die sächsische Regierung formuliert. Dem Brief zufolge würden die Lehrkräfte zwar "sehr gern wieder vor Ort mit den Schülern arbeiten," aber nicht um den Preis ihrer Gesundheit. Gefordert werden deshalb kurzfristige Impfangebote für die Beschäftigten aller Schularten sowie eine ausnahmslose Testpflicht, auch für Grundschulen. Zudem werden Luftfilter und die Möglichkeit für Wechselunterricht an Grundschulen in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 50 gefordert.