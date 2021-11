Ab Montag werden in Sachsen weitere Einschränkungen in Kraft treten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Eine Regelung mit 2G+ reiche nicht aus, um das Infektionsgeschehen zu bremsen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) freitagfrüh im Interview mit MDR SACHSEN.

Sachsen habe in fünf Wochen eine Verachtfachung der Fallzahlen erlebt und es brauche in vielen Bereichen eine grundlegende Beruhigung, erklärte der Ministerpräsident. "Das bedeutet: keine Großveranstaltungen, keine Ansammlungen von Menschen und möglichst wenig Mobilität", so Kretschmer. Er machte klar, dass von den Einschränkungen alle Menschen im Freistaat betroffen sein werden, also auch die vollständig Geimpften und Genesenen. Die Landesregierung wird noch an diesem Freitag die konkreten Einschränkungen beschließen.