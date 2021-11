Lockdown-Light Regierung kündigt härtere Corona-Einschränkungen für alle Sachsen an

Im Kampf gegen Corona setzt die sächsische Landesregierung nicht länger auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wie Ministerpräsident Michael Kretschmer am Freitagabend ankündigte, wird es in Sachsen schärfere Maßnahmen geben. Diese werden sich vor allem durch den Einsatz der sogenannten 2G-Regel niederschlagen. Damit erhalten nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt zu Veranstaltungen, in Restaurants und in Geschäfte. Schulen und Kindergärten sollen weiter geöffnet bleiben.

Wie Sozialministerin Petra Köpping sagte, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen ab Montag komplett geschlossen. Das betreffe etwa Diskotheken, Bars und Sporteinrichtungen. Ausnahmen gebe es etwa für den Schulsport sowie Vereinssport für Kinder bis 16 Jahre.

Keine Weihnachtsmärkte in Sachsen

In Sachsen wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Freitagabend an. Einzelhandel und Gastronomie könnten offen bleiben, aber es gelte konsequent 2G, so Dulig.

Ab Montag sind Klubs, Theater, Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen geschlossen. Es wird auch keine Weihnachtsmärkte geben. Martin Dulig sächsischer Wirtschaftsminister

Impfbereitschaft weiter zu niedrig

Die Zahl der Neuinfektionen soll mit den Maßnahmen spürbar sinken, so Kretschmer. Außerdem sollen die Gesundheitsämter wieder die Kontaktnachverfolgung lückenlos gewährleisten können. Sachsen brauche darüber hinaus "mehr Impfbereitschaft", mahnte der CDU-Politiker an.

Günther: Kein Lockdown, aber Einschränkungen

Der sächsische Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther kündigte an, dass Kontaktmöglichkeiten ab Montag in Sachsen weiter eingeschränkt werden. Das treffe vor allem auf ungeimpfte Personen zu. Geimpfte und Genese würden bei den neuen Einschränkungen nicht mitgezählt, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend in Dresden.

Ab Montag müssen wir massiv Kontakte und Bewegungen runterfahren. Allerdings ist es kein allgemeiner Lockdown. Geimpfte und Genesene sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Das ist sachlich und auch rechtlich geboten. Wolfram Günther Vize-Ministerpräsident von Sachsen