In Sachsen wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Freitagabend an. Einzelhandel und Gastronomie könnten offen bleiben, aber es gelte konsequent 2G, so Dulig.

Alles vergebens - der Leipziger Weihnachtsmarkt ist aufgebaut und hat eine Licht-Testlauf absolviert. Öffnen wird er nicht. Bildrechte: dpa