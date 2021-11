Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hält einen Lockdown für "dringend notwendig". Die SPD-Politikerin sagte, das Land habe alle Möglichkeiten für Einschränkungen ausgereizt, die gesetzlich möglich sind. Nun seien bundeseinheitliche Regelungen nötig. Man sei dazu mit Berlin in Kontakt, hieß es. Denkbar wäre aber, dass im Fall eines Lockdowns für Kitas und Schulen gesonderte Regelungen gelten, so die Ministerin. Ziel bleibe es, die Einrichtungen nicht dauerhaft zu schließen. Das bekräftigte auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Kretschmer geht zudem davon aus, dass die Betten-Auslastung mit Covid-19-Patienten in den nächsten Wochen dramatisch steigen werde. "Wir bereiten jetzt die Verlegung von Patienten in andere Bundesländer vor. Noch gibt es diese Möglichkeit. Das werden wir nutzen, auch um Vorsorge zu betreiben. Die laufende Entwicklung können wir kaum noch beeinflussen", sagte er dem Blatt.

Mit Sorge sieht der CDU-Politiker auch die langen Warteschlangen vor den Impfstellen. Diese Bilder seien furchtbar und ärgerten ihn sehr. Im Gesundheitsministerium werde aber hart daran gearbeitet, die Situation zu verbessern, erklärte Kretschmer. Der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckmann, habe ihm die Zusage gegeben, dass sie zwischen hundert- und zweihunderttausend Impfungen pro Woche möglich machen wollen. Das könne schon in dieser Woche beginnen, so der Ministerpräsident.



Sachsen ist seit Wochen der bundesweite Hotspot in der Corona-Pandemie. Am Donnerstag stieg der Inzidenzwert erstmals über 1000.