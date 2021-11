Nach Aussage von Ministerpräsident Kretschmer sieht dieser mit Sorge auch die langen Warteschlangen vor den Impfstellen. Diese Bilder seien furchtbar und ärgerten ihn sehr. Im Gesundheitsministerium werde aber hart daran gearbeitet, die Situation zu verbessern, erklärte Kretschmer. Der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckmann, habe ihm die Zusage gegeben, dass sie zwischen hundert- und zweihunderttausend Impfungen pro Woche möglich machen wollen. Das könne schon in dieser Woche beginnen, so der Ministerpräsident.



Sachsen ist seit Wochen der bundesweite Hotspot in der Corona-Pandemie. Am Donnerstag stieg der Inzidenzwert erstmals über 1.000.