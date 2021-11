Ab Montag werden in Sachsen weitere Einschränkungen in Kraft treten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Eine Regelung mit 2G+ reiche nicht aus, um das Infektionsgeschehen in Sachsen zu bremsen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) freitagfrüh im Interview mit MDR SACHSEN.

Sachsen habe in fünf Wochen eine Verachtfachung der Fallzahlen und es brauche in vielen Bereichen eine grundlegende Beruhigung, erklärte der Ministerpräsident. "Das bedeutet keine Großveranstaltungen, keine Ansammlungen von Menschen und wenig Mobilität", so Kretschmer. Er machte klar, dass von den Einschränkungen alle Menschen im Freistaat betroffen sein werden, also auch die schon vollständig Geimpften und Genesenen. Die Landesregierung wird noch an diesem Freitag die konkreten Einschränkungen beschließen.

Regierungserklärung im Landtag

Bereits am Donnerstagvormittag hatte Kretschmer in einer Regierungserklärung im Sächsischen Landtag einen "harten und klaren Wellenbrecher" für zwei oder drei Wochen angekündigt: "Die Dämme sind gebrochen. Wir entscheiden mit dem, was wir morgen im Kabinett auf den Weg bringen darüber, wieviel weniger Menschen sterben werden", sagt er am Donnerstag im Landtag. Das Wort "Lockdown" vermied Kretschmer dabei. Ein 14-tägiger Lockdown war am Mittwochabend bei einer digitalen Diskussionsrunde von Michael Albrecht, dem Klinikkoordinator Sachsens, gefordert worden.

Nicht alle Maßnahmen werden für alle gleichermaßen sein. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident

Kretschmer: Weihnachten in keiner Region ohne Einschränkungen