Ob es tatsächlich zu einem Lockdown für alle Menschen in Sachsen kommen wird, ließ Kretschmer auch auf Nachfrage offen. Dem Ministerpräsidenten zufolge müssten die geplanten Maßnahmen aber im Einklang mit den Zahlen stehen. Kretschmer kündigte an, sehr genau zu schauen, wer am aktuellen Infektionsgeschehen maßgeblich beteiligt ist und wer in den Krankenhäusern liegt. Das seien vor allem Ungeimpfte.