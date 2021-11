Dehoga Sachsen kritisiert Kurzfristigkeit - Köpping weist Vorwürfe zurück und sichert Hilfen zu

Leipziger Schaustellerverband bedauert späte Weihnachtsmarktabsage, spricht aber nicht von Existenzbedrohung

RB Leipzig befürchtet Nachteile durch Geisterspiele

Die ab Montag geplanten verschärften Corona-Regeln in Sachsen stoßen in den betroffenen Bereichen auf Kritik. Der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen (Dehoga), Axel Klein, sagte MDR SACHSEN, die Verordnung sei sehr kurzfristig gekommen und für die betroffenen Unternehmen fast nicht umsetzbar. Er verstehe nicht, warum Geimpfte und Genesene nicht weiterhin in Hotels übernachten sollten - zumal sie sich vorher testen lassen könnten. Von ihnen gehe keinerlei Gefahr aus.

Neben der Hotel- ist auch die Veranstaltungsbranche betroffen. So wurden unter anderem alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Der Leipziger Schaustellerverein bedauert das sehr. Das Agieren der Politik in dieser Form sei nicht hinzunehmen, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Seiferth. Die Entscheidung über die Schließung hätte viel früher und nicht so kurz vor der Eröffnung fallen sollen. Das Weihnachtsmarktgeschäft habe in der Saison nach wie vor einen hohen Stellenwert. Mit den Einnahmen hätten die Schausteller weiter in ihr Geschäft investieren können, sagte Seiferth. Existenzbedrohend sei der Ausfall der Weihnachtsmarktsaison im zweiten Jahr in Folge jedoch nicht.

Ein Schausteller ist immer darauf bedacht, auch mit wenig Geld über die Runden zu kommen. Jürgen Seiferth Vorsitzender des Leipziger Schaustellervereins

Auch 2021 gibt es keine Weihnachtsmärkte in Sachsen. In Leipzig wurde am Sonnabend bereits die erste Deko abgebaut. Bildrechte: dpa

Obwohl der Profifußball weiter stattfinden darf, reagierte auch der deutsche Vizemeister RB Leipzig mit Betroffenheit und Kritik auf die neuen Corona-Regeln. Der Bundesligist befürchtet einen sportlichen Nachteil, weil in den nächsten Wochen nur noch Geisterspiele erlaubt sind.

Kein Verständnis haben wir dafür, dass es die sächsische Regierung überhaupt zu dieser Situation hat kommen lassen. Statement auf der Internetseite von RB Leipzig