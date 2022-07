Die sächsische Staatsregierung hat die bestehende Corona-Schutzverordnung mit kleinen Änderungen verlängert. Sie tritt am 17. Juli in Kraft und gilt bis einschließlich 12. August.

Mit der neuen Verordnung müssen in Krankenhäusern und Arztpraxen nur noch medizinische Masken getragen werden. Bislang waren FFP2-Masken Pflicht. Es wird hier aber weiterhin das Tragen einer FFP-2-Maske empfohlen, wenn direkter Kontakt mit vulnerablen Personen besteht. In Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen ausgebildet oder beschäftigt sind, entfällt die Maskenpflicht für die Menschen mit Behinderungen.