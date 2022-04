"Die Infektionszahlen sind nicht mehr zuverlässig", sagt der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz. Sachsens Schulen sind nach den Osterferien zurück in den Regelbetrieb gestartet, und zwar ohne Masken- und Testpflicht. Laut Scholz ist das keine gute Idee.

Epidemiologe Scholz: Kinder tragen das Virus massiv in die Familien. Bildrechte: Markus Scholz Für ihn ist das Testen an den Schulen der Knackpunkt. Kinder betreffe das Virus zwar weniger stark, aber: "Über die Schulen wird das Virus massiv in die Familien getragen." Er empfiehlt daher, Kinder vor Familienbesuchen zu testen, auch weil in Sachsen bisher nur wenige Schülerinnen und Schüler geimpft worden seien. "Eine Rekordnegativbilanz im Vergleich zu allen Bundesländern", so Scholz.

Impfquote Kinder & Jugendliche in Sachsen Nach Angaben des RKI sind sachsenweit 6,4 Prozent der Kinder (5-11 Jahre) und 42,8 Prozent der Jugendlichen grundimmunisiert (2 Mal geimpft). In Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind diese Zahlen ähnlich niedrig.



Zum Vergleich: In den meisten anderen Bundesländern liegt die Zahl bei um die 20 Prozent bei Kindern und um die 65 Prozent bei Jugendlichen. Die höchsten Zahlen deutschlandweit meldet Schleswig-Holstein mit 28,8 Prozent und 77,6 Prozent.

"Laufenlassen" des Virus problematisch

Man verabschiede sich Scholz zufolge auch von dem Versuch, die Fallzahlen tatsächlich noch zu erfassen. Viele Infektionen bleiben unter dem Radar: Infektionen ohne oder mit milden Symptomen werden nicht erkannt und damit auch nicht nachgewiesen und registriert. Gleichzeitig werden weniger Menschen getestet.

Anzahl der PCR-Tests diese Woche und Vorwoche in Sachsen Die Zahl der PCR-Tests in Sachsen ist rückläufig. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, betrug sie in der 15. Kalenderwoche (11. April bis 17. April) 12.600. Im Vergleich zur 14. Kalenderwoche ist das ein Rückgang um 7.700 Tests. Fast konstant blieb dabei die Zahl der positiven Tests. Die Positivrate verringerte sich nur geringfügig von 42,1 auf 41,4 Prozent.

Auf lange Sicht werde man die Zahlen nur noch schätzen können, etwa über die Krankenhausbelastung, so Scholz. Auch Amtsärzte warnen vor einer hohen Dunkelziffer bei den Fallzahlen: Schätzungen zufolge liegt diese doppelt so hoch wie die gemeldeten Zahlen. Die Testpflicht an den sächsischen Schulen entfällt nun komplett. Eigenverantwortung heißt es nun auch hier. Bildrechte: imago images/Bihlmayerfotografie

Abweichungen bei Meldedaten kein neues Phänomen

"Meldedaten sind immer davon abhängig, wie viel erfasst wird, so der Statistiker Ingo Röder vom Institut für Medizinische Informatik und Biometrie der TU Dresden. Selbstverständlich gebe es da über Feiertage und Ferien Verzerrungen. Von daher sei man immer auf Schätzungen angewiesen und dürfe die steigenden oder sinkenden Inzidenzen nicht als genaue Zahl der Infizierten zu einem bestimmten Zeitpunkt interpretieren.



Zu diesen Abweichungen kommt nun hinzu, dass die sächsischen Gesundheitsämter seit dem Osterwochenende nur noch werktags ihrer Übermittlungspflicht nachkommen. Eine Verzögerung, die sich auch in der Statistik bemerkbar machen wird.

Kassenärztliche Vereinigung: Abschaffung der Testpflicht lange überfällig

Klaus Heckemann von der KV Sachsen befürwortet die Abschaffung der Testpflicht in Schulen. Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Nach Ansicht von Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen waren die Inzidenzzahlen "nie zuverlässig". Vor reichlich zwei Jahren habe man deshalb schon repräsentative Bevölkerungstests gefordert. Stichproben bei symptomfreien Menschen - im beispielsweise wöchentlichen Rhythmus - seien die einzig sinnvolle Möglichkeit, eine echte Inzidenz zu ermitteln. Ansonsten habe man immer eine Inzidenz der Kranken und die echte Inzidenz sei immer deutlich höher.



Heckemann sieht dies aber auch positiv. Mit Blick auf die aktuelle Situation erklärt er, es bestehe "vielleicht doch die Hoffnung, dass wir mit der milden Omikron-Variante in Verbindung mit der guten Durchimpfungsrate der Risikogruppen wirklich mal eine Durchseuchung aller bekommen".



Es sei völlig richtig, dass die Testpflicht in den Schulen abgeschafft wurde, so Heckemann. Natürlich werde die Inzidenz dadurch künftig niedriger, aber es sei seiner Ansicht nach in Anbetracht des Rückgangs der schweren Corona-Verläufe und der generell sehr geringen Gefährdung dieser Altersgruppe trotzdem lange überfällig. Ein Beibehalten der Testpflicht in den Schulen sieht er somit als nicht mehr verhältnismäßig an.

Der Deutsche Lehrerverband sorgt sich bereits jetzt um den Herbst und den Winter. Bildrechte: dpa

Deutscher Lehrerverband: "Schulen im Corona-Blindflug"

Der Deutsche Lehrerverband hält die Entscheidung Masken- und Testpflicht aufzuheben für fahrlässig. "Leider wechselt damit Sachsen, wie auch andere Bundesländer, zu früh und zu abrupt vom Vorsichtsmodus in den kompletten Sorglosigkeitsmodus", so Heinz-Peter Meidinger, Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbands. "Ohne Maskenpflicht und ohne Testungen befinden sich die Schulen im Corona-Blindflug." Der Verband sorgt sich bereits jetzt um den Herbst und den Winter.

Leider wechselt damit Sachsen, wie auch andere Bundesländer, zu früh und zu abrupt vom Vorsichtsmodus in den kompletten Sorglosigkeitsmodus. Heinz-Peter Meidinger Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbands

Ministerien verweisen auf offizielle Zahlen

Kultusminister Piwarz verweist auf offizielle Zahlen: Die deutlich gesunkenen Infektionszahlen erlauben es." Bildrechte: dpa Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz erklärt im Hinblick auf die Lockerungen: "Die deutlich gesunkenen Infektionszahlen erlauben es." Das Sozialministerium Sachsens teilte dazu mit, man passe die Quarantäne- und Isolationsregeln an die aktuelle Entwicklung der Pandemie an. "Infektionszahlen und Bettenbelegung sinken seit mehreren Wochen. Mit dem Abklingen der Saison der akuten Atemwegserkrankungen und mehr Aufenthalt im Freien nimmt auch der Infektionsdruck ab", hatte Staatsministerin Petra Köpping vergangene Woche erklärt.



Derweil setze man auf das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen, sich weiter an die Hygieneregeln zu halten. So auch in den Schulen: "Freiwillige Tests und freiwilliges Maskentragen ist weiter möglich", heißt es aus dem Kultusministerium. Schülerinnen und Schüler seien zuletzt die meistgetestete Gruppe der Gesellschaft gewesen und es konnte ein deutlicher Rückgang bei den Infektionszahlen verzeichnet werden.

Masken- und Testpflicht an Schulen rechtlich nicht mehr zulässig

In den Schulen in Sachsen ist das Tragen der Maske ab sofort freiwillig. Bildrechte: dpa Eine Beibehaltung der Maskenpflicht sei aufgrund der wegfallenden Bundesregelung außerdem gar nicht mehr möglich, hieß es auf Nachfrage aus dem Kultusministerium. Die Testkits der Schulen wurden im Rahmen der infektionsschutzrechtlichen Vorschriften aus öffentlichen Haushaltsmitteln bereitgestellt.



Diese Vorschriften haben sich geändert, daher ist es ab sofort auch rechtlich nicht mehr zulässig, diese Testkits in den Schulen zu verwenden. Die von Schulen vor Ort eingesetzten Hygienepläne bestehen aber weiter, so das Kultusministerium.

Neue Quarantäneregelung "de facto Aufhebung der Quarantäne"

Dass in Sachsen nicht nur die Masken- und Testpflicht an den Schulen weggefallen ist, sondern auch die Quarantänezeit ohne notwendiges Freitesten auf fünf Tage verkürzt wurde, sieht der Epidemiologe Scholz ebenfalls kritisch: "Das Freitesten kann man früher machen, aber die Quarantäne mehr oder weniger per Selbsteinschätzung zu beenden, ist de facto eine Aufhebung der Quarantäne."

Die Quarantäne mehr oder weniger per Selbsteinschätzung zu beenden, ist de facto eine Aufhebung der Quarantäne.