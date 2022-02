Sachsens Kultusminister Piwarz kündigte mit Blick auf den Schulbetrieb an, nach den Ferien wieder "mit etwas mehr Normalität" in das zweite Schulhalbjahr starten zu wollen. In der Woche nach den Ferien sollen Schülerinnen und Schüler wie bisher dreimal auf eine Infektion getestet werden. Ab der Woche darauf nur noch zweimalig. Man wolle aber ab dem 7. März die Schulbesuchspflicht wieder einführen. "Ganz wichtig ist, dass wir in Kitas und Grund- und Förderschulen wieder in den Regelbetrieb zurück kommen", so Piwarz. Das werde die Betreuungssituation entspannen. Auch Schulfahrten und Exkursionen sollen wieder möglich werden. Darüber hinaus soll die Maskenpflicht am Platz in den weiterführenden Schulen abgeschafft werden.