Um die Lockerungen schon am Montag für alle Besucher und Besucherinnen möglich zu machen, erweitert die Stadt Chemnitz über Pfingsten die Testmöglichkeiten. Die Corona-Ambulanz in der Hermann-Pöge-Straße, die Teststationen auf dem Jakobikirchplatz und auf dem Neumarkt und die Teststation Yorckcenter bieten zusätzliche Öffnungszeiten an. Zusätzlich wird am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag vor dem Tierparkeingang ein Testzelt stehen, in dem sich die Besucher ab 9 Uhr einem Schnelltest unterziehen können.