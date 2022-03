Ab dem 3. April wird es in Sachsen nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus geben. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Zu den Basisschutzmaßnahmen gehören die FFP2-Maskenpflicht und Testpflicht in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie Gemeinschaftsunterkünften. In Schulen soll die Maskenpflicht wegfallen, allerdings soll dort weiterhin getestet werden. Für welche anderen Maßnahmen es nur eine dringende Empfehlung geben soll, will das Kabinett noch bis zur Beschlussfassung in der kommenden Woche festlegen.