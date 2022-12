Eine ähnliche Odyssee wie Elke Langheinrich hat auch die 43 Jahre alte Beate Pietschmann aus Zittau hinter sich. "Ich hatte im Dezember 2020 meine erste Corona-Infektion. Bei meiner Arbeit für einen Pflegedienst habe ich einige Zeit später gemerkt, dass ich schnell außer Puste bin, wenn ich Treppen hochsteige, um Patienten zu besuchen. Außerdem hatte ich beim Autofahren so Blackouts. Ich wusste nicht mehr, wo ich hinfahren muss, denkt Pietschmann an die einschneidenden Momente zurück. Dennoch habe sie zunächst gedacht, dass alles eine Frage der Zeit sei und es schon wieder besser werde.

"Bis mir irgendwann dämmerte, dass das ja Folgen von Corona sein könnten", so die 43-Jährige. Trotzdem versuchte sie weiter ihren Alltag zu meistern und lange Zeit ging das auch gut, bis sie sich Ostern 2022 erneut mit Corona infizierte. "Seitdem bin ich so geschwächt, dass ich gar nicht mehr auf die Beine gekommen bin." Mit der Diagnose Long-Covid waren die Ärzte auch in ihrem Fall zurückhaltend. "Die halten sich immer alle sehr bedeckt mit dieser Diagnose, obwohl es ja nachvollziehbar ist, dass es mir so gegangen ist, seit ich Corona hatte."