Interview Masern, Mumps, Corona - Keine Impfung macht hundertprozentig immun

Hauptinhalt

Die Zahl der Corona-Infizierten ist so hoch wie noch nie - obwohl es schon seit mehr als einem Jahr Impfungen gibt. Die Mehrzahl der Menschen in Sachsen ist mindestens grundimmunisiert, ein Teil sogar geboostert. Wie kommt es trotz Mehrfach-Impfung zu Infektionen, teilweise auch mit Symptomen? Und warum wird das Coronavirus durch die Impfungen nicht ausgerottet? Professor Michael Borte ist Leiter des ImmunDefektCentrums am Klinikum St. Georg in Leipzig und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Im Interview mit MDR SACHSEN beantwortet er wichtige Fragen rund um die Immunisierung.