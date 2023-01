Ab Mitte Januar könnte die Maskenpflicht in Sachsen in Bus und Bahn zu einer Empfehlung geändert werden. Das Sozialministerium will in Kürze die aktuelle Lage der Corona-Pandemie neu beraten und möglicherweise Änderungen an den aktuell geltenden Regeln vornehmen.



"Wir fühlen uns durch die aktuellen Aussagen von Christian Drosten in unserer Auffassung bestätigt, dass wir auf dem Weg zur Endemie sind", sagt Sozialministerin Petra Köpping (SPD) zu den Gründen. Viele Corona-Indikatoren zeigten aktuell ein positives Bild. Trotzdem sei es nach wie vor wichtig, mit den Akteuren der Krankenhäuser und der Ärzteschaft die notwendigen Maßnahmen gemeinsam zu beraten.