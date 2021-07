Angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen hatte das Kabinett in Sachsen eine Veränderung der Corona-Schutzverordnung beschlossen. Diese sieht ab Freitag den Wegfall der Maskenpflicht in Supermärkten und Läden unter Auflagen vor: Die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche muss stabil unter zehn liegen und der Mindestabstand eingehalten werden. Man setzte dabei auch auf Eigenverantwortung, hieß es im Gesundheitsministerium. Jeder müsse die Lage vor Ort selbst einschätzen.

Ist man in einem Geschäft hingegen allein oder mit wenigen Kunden, sei keine Maske nötig. Derzeit liegt der Inzidenzwert in allen Städten und Landkreisen in Sachsen unter der Marke von zehn. Am höchsten ist der Wert in Dresden mit 7,0. Wird der Grenzwert von zehn an fünf Tagen in Folge überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag wieder Verschärfungen.