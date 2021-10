Ab dem 1. November soll die Maskenpflicht nach dem Vorschlag des Kultusministers nur noch im Schulgebäude gelten, aber nicht mehr am Platz. Man dürfe von Kindern und Jugendlichen nicht mehr abverlangen als von Erwachsenen, erklärte Piwarz. Keine andere Bevölkerungsgruppe müsse so lange am Tag Masken tragen. Zugleich betonte er, dass an der Testpflicht in den Schulen festgehalten werde. Sie gewährleiste einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen.