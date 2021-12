"Pro Chemnitz"-Mitglieder steuern "Freie Sachsen"

So wie etwa Martin Kohlmann, der Vorsitzende der "Freien Sachsen". Der Rechtsanwalt sitzt seit Jahren für die rechtsextremistische Wählervereinigung "Pro Chemnitz" im dortigen Stadtrat. Bundesweit bekannt wurde er 2018 – damals führte er die Proteste in Chemnitz nach dem tödlichen Streit auf dem Stadtfest mit an. Der Verfassungsschutz attestierte ihm, tief in der rechtsextremistischen Szene verwurzelt und dort schon langjährig aktiv zu sein.

Stefan Hartung organisierte Fackelläufe gegen die Unterbringung von Geflüchteten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kohlmann tritt oft bei Veranstaltungen als Redner auf. Zusammen mit Stefan Hartung, dem stellvertretenden Vorsitzenden von "Freie Sachsen", nimmt er zudem regelmäßig Videos auf – die wiederum bei Youtube und in anderen sozialen Netzwerken verbreitet werden.



Auch Hartung ist in der rechten Szene schon lange aktiv: Für die NPD sitzt er im Stadtrat von Aue/Bad Schlema und ist auch Kreisrat im Erzgebirgskreis. Hartung hat einen eigenen Telegram-Kanal, auf dem er Termine von Corona-Protesten verbreitet. Hartung trat bereits früher in Erscheinung, damals allerdings zu einem ganz anderen Thema. 2013 organisierte er in Schneeberg Fackelläufe gegen die Unterbringung von Geflüchteten – und erregte mit den Demonstrationen bundesweit Aufmerksamkeit.

Etwas aus der Reihe fällt der Plauener Busunternehmer Thomas Kaden. Er war bis zum vergangenen Jahr nicht öffentlich mit Rechtsextremisten in Berührung gekommen. Doch dann fing er an, Querdenker mit seinen Bussen zu Demos in ganz Deutschland zu fahren – bis ihm das von den Behörden untersagt wurde. Kohlmann vertrat Kaden dann als Anwalt. Und Kaden wurde Anfang des Jahres zweiter stellvertretender Vorsitzender von "Freie Sachsen".

Wendler, Schiffmann, Compact: Prominente Unterstützung

Auch überregional bekommen die "Freien Sachsen" Unterstützung – von prominenter Seite: So teilte der ehemalige Schlagersänger und spätere Impf-Gegner und Verschwörungstheoretiker Michael Wendler die Liste der Partei zu den einzelnen "Spaziergängen". Allein dieser Post erreichte mehr als 35.000 Nutzer. Wendler teilt regelmäßig Posts der rechtsextremistischen Gruppierung "Freie Sachsen". Gleiches bei Bodo Schiffmann, der vielleicht prominenteste Querdenker – er teilte die Versammlungsliste, die alleine im Kanal "Alles außer Mainstream" fast 50.000 Nutzer sahen.

Und auch im Telegram-Kanal des rechten Magazins Compact wurde der Post geteilt. Compact schickte nach eigenen Angaben zudem ein Reporterteam zu den Protesten in Sachsen, Compact-Chef Jürgen Elsässer schrieb später den entsprechenden Artikel.

Lutz Bachmann teilt die Freien Sachsen

Lutz Bachmann behauptet, Deutschland sei eine Diktatur. Bildrechte: dpa Und auch ein anderer bekannter Akteur der rechten Szene verbreitet inzwischen Aufrufe zu Corona-Protesten und geht auch selbst spazieren – etwa am letzten Novembermontag durch Dresden: Lutz Bachmann, der Gründer der rassistischen Organisation Pegida. Der wegen Volksverhetzung verurteilte Bachmann ist durch seine Tätigkeit als "Kopf" von Pegida enorm bekannt und gut vernetzt. Seinen Telegram-Kanal haben knapp 9.000 Nutzer abonniert. Darin teilte Bachmann jüngst auch Beiträge der "Freien Sachsen", etwa das Video eines Spaziergangs im erzgebirgischen Zwönitz. In geteilten und selbst verfassten Beiträgen zieht der gebürtige Dresdner Corona-Maßnahmen und die Spitzen der etablierten Parteien ins Lächerliche und erklärt, wir lebten in einer Diktatur.

Noch weiter östlich sind ebenfalls Corona-Skeptiker unterwegs. Schon im Winter 2020, als die Corona-Zahlen vor allem im Landkreis Bautzen durch die Decke gingen, machte der Bautzener Spielwarenhändler Veit Gähler klar: In seinem Laden sind auch all jene ohne Masken willkommen. Im Schaufenster seines Spielwarenladens liegen auch eindeutig rechtsgerichtete Literatur und Magazine. Bei Anti-Corona-Protesten tritt er als Redner auf.

Politisch aktiv sind Gähler und seine Ehefrau schon länger: 2015, das Jahr in dem die meisten Geflüchteten nach Deutschland kamen, riefen sie unter dem Motto "Wir sind Deutschland" nach dem Vorbild der gleichnamigen Plauener Bürgerinitiative zu einer Veranstaltung auf dem Bautzener Postplatz auf. Um über die "Hintergründe" der Flüchtlingsströme aufzuklären, so Gähler. Etwa zur selben Zeit erschien das rechtsgesinnte Magazin "Denkste?!". Im Impressum wird Veit Gähler als Herausgeber genannt.

Rechtsextreme kapern auch Proteste in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Sven Liebich wirbt lautstark für Anti- Corona-Proteste. Bildrechte: IMAGO/Michael Trammer Auch in den weiteren Bundesländern rufen "alte Bekannte" zu Anti-Corona-Protesten auf. Ein Beispiel: Sven Liebich in Sachsen-Anhalt. Der Rechtsextremist aus Halle wurde 2020 wegen Volksverhetzung verurteilt, zudem wird er seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet, der ihn als Agitator und Aufstachler beschreibt.



Als solcher tritt er auch in der Coronapandemie auf. Über seine Internetseite Halle Leaks und seinem Telegram-Kanal (mehr als 10.000 Abonnenten) ruft er zu Anti-Corona-Demos in Halle und anderen Städten in Sachsen-Anhalt auf. Zudem teilt er Inhalte der "Freien Sachsen".