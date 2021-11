Der Medizinische Vorstand des Uniklinikums Leipzig, Christoph Josten, hat die Bevölkerung in Sachsen zu einem freiwilligen Lockdown aufgerufen. "Es hilft weiterhin, die sozialen Kontakte auf das familiär Notwendige zu beschränken, Abstand zu halten, Maske zu tragen und - ganz wichtig - sich impfen zu lassen, durch Grundimmunisierung oder Boosterung", sagte Josten im Interview der "Leipziger Volkszeitung".

Josten hatte schon Anfang November vor einer "Tsunami-Welle" an Infektionen gewarnt. Inzwischen liegt die täglich in Sachsen gemeldete Zahl an Neuinfektionen bei mehr als 6.000. Aufgrund der hohen Belastung musste das Uniklinikum Leipzig inzwischen Operationen verschieben und Ambulanz-Sprechstunden ausfallen lassen.