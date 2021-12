Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen haben Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) zur Versöhnung der Menschen aufgerufen. Köpping sagte:

Mich erreichen viele Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern, die geradezu ängstlich auf die bevorstehenden Feiertage blicken. Nicht die Einschränkungen der Corona-Maßnahmen belasten sie am meisten, sondern dass sich im Familien- und Freundeskreis mittlerweile so große Gräben aufgetan haben, dass es sofort Streit gibt oder man nicht mal mehr miteinander redet. Petra Köpping sächsische Sozialministerin

Auch wenn alle die Auswirkungen dieser weltweiten Pandemie in all ihren Facetten spürten, sollte die Weihnachtszeit trotzdem die Zeit der Versöhnung sein, meinte Köpping.

Köpping: Virus macht keine Weihnachtspause

Gleichzeitig appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen, die Feiertage verantwortungsbewusst zu begehen. "Ich verstehe jeden, der pandemiemüde ist. Aber das Virus macht leider keine Weihnachtspause. Feiern Sie möglichst im kleinsten Kreis, reduzieren Sie Ihre Kontakte und halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln."

Aufruf der Intendanten gegen "laute Minderheit"

Ähnlich wie ihre Kollegin Petra Köpping äußerte sich auch Kulturministerin Barbara Klepsch. Gemeinsam mit den Intendanten der Theater in Bautzen, Freiberg und Dresden veröffentlichte sie eine Erklärung für mehr Empathie, Solidarität und Menschlichkeit während der Corona-Pandemie.

Kulturministerin Barbara Klepsch Bildrechte: dpa Wir haben diese gemeinsame Erklärung verfasst, weil wir damit auf die prekäre Lage der Kulturschaffenden in Sachsen aufmerksam machen wollen und mehr Solidarität und Verantwortungsbewusstsein von den Menschen in Sachsen erwarten. Es ist wichtig, dass wir diesen Corona-Spaziergängen etwas entgegensetzen. Das Bild von Sachsen leidet unter der lauten Minderheit. Barbara Klepsch sächsische Kulturministerin

Klepsch: Bitter, dass Kultur unter Corona-Einschnitten leidet

Man werde aus der ständigen Pandemie-Schleife nur herauskommen, wenn sich auch in Sachsen die Impfquote erhöhe und man die Belastung in den Kliniken reduzieren könne. "Es ist bitter, dass neben dem Tourismus erneut vor allem die Kultureinrichtungen wie die Theater in Sachsen unter den Einschnitten durch die Pandemie leiden müssen", sagte Klepsch.

Sachsen weiter Schlusslicht bei Impfquote