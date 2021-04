Die sächsischen Corona-Modellprojekte stehen vor dem Aus. Grund dafür ist die bundesweite Notbremse, über die am Mittwoch im Bundestag abgestimmt wird. Durch die Neuerungen im Infektionsschutzgesetz können geplante Modellprojekte in Oberwiesenthal und Dresden nicht starten. Laufende Projekte wie in Augustusburg müssen beendet werden. Der Ort liegt im Landkreis Mittelsachsen, wo laut Robert-Koch-Institut derzeit eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 272 herrscht.

Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer zeigte sich darüber enttäuscht. Er sprach von einer "falschen Entscheidung" und verwies auf die gute Bilanz der ersten Wochen. Das Projekt war am 1. April gestartet und endet nun vorerst am 25. April. Es wurde wissenschaftlich begleitet. Die Daten sollen nun ausgewertet werden.

Gedrückt ist die Stimmung auch in Oberwiesenthal. Dort wollte man ab 30. April ähnlich wie in Augustusburg Gastronomie und touristische Einrichtungen wieder öffnen.

Man werde durch die Entscheidung zurückgeworfen, da der Starttermin platze. "Wir werden aber weiter beim Landkreis darauf drängen, dass wir die Genehmigung bekommen." In Übereinstimmung mit dem Bundesinfektionsschutz werde man dann einen neuen Starttermin ins Auge fassen, so Schulze.

Unverständnis für die Berliner Pläne hat auch der Oberwiesenthaler Hotelier und sächsische Dehoga-Vizepräsident Jens Ellinger: "Wir werden die verantwortlichen Politiker fragen müssen, ob sie kein Interesse an einer wissenschaftlichen Untersuchung im Gastronomie- und Hotelbereich haben. Denn allein dieser sachliche Hintergrund ist Hauptinhalt unseres Modellprojektes. Wir werden dazu Frau Merkel anfragen", kündigte er an.

In Dresden gab es noch keinen Starttermin, dennoch wollte auch die Landeshauptstadt mit einem Modellprojekt im Innenstadtbereich trotz Corona ein Stück Normalität zurückbringen. Zehn Restaurants und die Herkuleskeule sollten in einem ersten Schritt öffnen dürfen. In einer zweiten Stufe wären die Semperoper und das Schauspielhaus an der Reihe gewesen. Pressesprecher Kai Schulz sagt dazu: