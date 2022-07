ÖPNV Masken in Bus und Bahn: Kontrollen nur lückenhaft

Die Corona-Pandemie ist nicht vorüber, Infektionszahlen steigen. In Bussen und Bahnen gilt weiter die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Viele Fahrgäste in Sachsen scheinen dies aber nur als Empfehlung zu verstehen. Lückenlose Kontrollen sind nicht möglich und die Verkehrsbetriebe fühlen sich auch gar nicht zuständig. So drängeln sich viele Menschen ohne Maske und ohne Abstand in Bussen und Bahnen. Einige Verkehrsunternehmen setzen Maskenverweigerer an die frische Luft, andere nicht.