Die Impfzentren in Sachsen schließen zum Jahresende. Auch die mobilen Corona-Impfteams beenden dann ihre Arbeit. Laut Sozialministerium in Dresden hat der Bund signalisiert, dass eine öffentliche Impf-Infrastruktur nicht mehr erforderlich ist. Damit entfalle die Rechtsgrundlage für den Betrieb und die Finanzierung der öffentlichen Impfangebote.

Abbau: In Sachsen werden zum Jahresende alle Corona-Impfezentren geschlossen. Niedergelassene Ärzte übernehmen die Impfungen komplett. Bildrechte: dpa

In den sächsischen Zentren und durch mobile Impfteams wurden in den vergangenen zwei Jahren in Sachsen rund 3,3 Millionen Impfdosen verabreicht. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bezeichnete die Einrichtungen "eine zentrale Säule der Pandemie-Bekämpfung".