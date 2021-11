Je vier Millionen Euro bekommen alle kreisfreien Städte vom Land Sachsen, je zwei Millionen gehen an die Landkreise. Von dem Geld sollen sie selbstständig neue Impfstellen einrichten. Ein großer Aufwand für die Kommunen, sagt Mathias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig, denn kommunale Impfstellen seien in Sachsen etwas ganz Neues: "Andere Bundesländer haben das anders geregelt, dort waren Impfzentren von Anfang an kommunale Aufgabe. Sachsen hatte sich anders entschieden, von daher fangen wir wirklich bei null an", erklärt Hasberg.