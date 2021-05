Fragen und Antworten Welche Corona-Test-Regeln gelten in Sachsen?

Im Freistaat gibt es weiterhin in einigen Bereichen eine Testpflicht. Nun reicht es aber nicht mehr aus, mit einem Corona-Selbsttest und eigenhändig ausgefülltem Formular beispielsweise Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping nach einer Kabinettssitzung am 11. Mai bekanntgegeben. Bürger müssen die Tests ab sofort in einem Testzentrum oder direkt vor Ort beim jeweiligen Dienstleister, wie dem Friseur, machen.