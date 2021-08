Sachsen will in der Corona-Pandemie künftig alles geöffnet lassen. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung, Geschäfte, Einrichtungen, Veranstaltungen seien inzidenzunabhängig zugänglich - unter bestimmten Schutzmaßnahmen. Das sei die wichtigste Botschaft der neuen Verordnung, die das Kabinett beschlossen habe. Diese gelte vom Donnerstag bis einschließlich 22. September.

Ab einem gewissen Infektionsgeschehen sieht die Verordnung demnach Einschränkungen vor - mit nur noch zwei Stufen: zehn und 35. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens bekommt laut Köpping die Bettenbelegung größere Bedeutung als bisher. Es gebe eine Vorwarnstufe, wenn 650 Betten von Covid-Patienten auf Normalstationen oder 180 auf Intensivstationen landesweit belegt sind. Dann würden unter anderem Kontaktbeschränkungen gelten. Die nächste Stufe sei die Überlastungsstufe. Dann dürften sich nur noch zwei Haushalte treffen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, dürfe dann beispielsweise nicht mehr an Großveranstaltungen teilnehmen.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Einkaufen bleibe wie bisher bestehen, so Köpping. Momentan hat Sachsen mit aktuell 14,7 noch die bundesweit zweitniedrigste Inzidenz, sagte Köpping. Auch die Lage in den Krankenhäusern sei nach wie vor entspannt. Sie rechnet allerdings damit, dass die Zahlen auch im Freistaat wieder steigen.